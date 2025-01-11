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Sudan ve Mali Liderleri Ortak İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

Sudan ve Mali Liderleri Ortak İşbirliği İçin Bir Araya Geldi
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile yaptığı görüşmelerde, iki ülkenin ilişkilerini geliştirme ve ortak işbirliğini destekleme konularında mutabık kaldı.

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir araya geldi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Mali'nin başkenti Bamako'yu ziyaret eden Burhan, resmi törenle karşılandı.

Burhan, Devlet Başkanı Goita ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

İki lider, ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin desteklenmesi konusunda mutabık kaldı.

Burhan, Sudan'ın Mali ile tarihi ilişkileri olduğunu belirterek, bu ülkeyi ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Afrika ülkelerinin ortak bir kaderle birbirine bağlı bulunduğunu ve bu nedenle aralarında dayanışma ve işbirliğinin gerekli olduğunu vurgulayan Burhan, Mali'nin Sudan'a yönelik tutumunu övdü, gösterilen desteğin tarihe geçeceğini belirtti.

Goita da ülkesi ile Sudan arasındaki tarihi ilişkilere dikkati çekerek, daha önce 18 aydan uzun bir süre Sudan'da yaşadığını ifade etti.

Sudan'ın güvenliğine ve istikrarına yönelik saldırılara karşı ülkesinin desteğini teyit eden Goita, "Sudan'ın güvenliği ve istikrarına karşı faaliyet gösterenlerin, ülkenin sahip olduğu muazzam kaynaklara göz diken düşmanların olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Goita, bölgede güvenlik ve istikrarı bozmak için çeşitli ülkelerden terörist gruplar ve paralı savaşçıların faaliyet gösterdiğini ve ülkesinin Sudan ile "terörist gruplarla mücadele" konusunda koordinasyona hazır olduğunu bildirdi.

Ülkesinin de maruz kaldığı bu gruplarla mücadele için güçlerin birleştirilmesi gerektiğini ifade eden Goita, Sudan'ın savunma sanayi alanında potansiyelinin bulunduğunu, Mali'nin Sudan ile birçok alanda tecrübe paylaşımı yapmak istediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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