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Sudan ve Güney Sudan Liderlerinden İkili İlişkiler Üzerine Görüşme

Sudan ve Güney Sudan Liderlerinden İkili İlişkiler Üzerine Görüşme
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki petrol, ticaret ve sınır güvenliği konularını ele aldı.

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ile görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Güney Sudan'ın başkenti Juba'ya resmi ziyarette bulunan Burhan, Cumhurbaşkanı Mayardit tarafından törenle karşılandı.

İki lider, yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri masaya yatırdı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin el-Emin, Burhan'ın Juba ziyaretinin iki ülke liderleri arasında devam eden istişareler çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.

Emin, görüşmede, iki ülke arasında petrol, ticaret ve sınır güvenliği alanlarındaki işbirliği konularının ele alındığını belirtti.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Majak Philemon Majok ise Burhan'ın bu ziyaretinin "iki ülke arasındaki yakın ilişkiler çerçevesinde" gerçekleştiğini dile getirdi.

Majok, bu ziyaretin, Sudan ile Güney Sudan arasındaki işbirliği ilişkilerinin iki kardeş halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesine katkıda bulunmasını umduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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