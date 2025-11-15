Haberler

Sudan Ordusu Komutanı Burhan: 'Ateşkes Olmayacak'

Güncelleme:
Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri ile çatışmalara son vermek için ateşkesin mümkün olmadığını vurguladı. Burhan, isyancı milisler tamamen ortadan kaldırılmadan askeri operasyonların devam edeceğini belirtti.

HARTUM, 14 Kasım (Xinhua) -- Sudan ordusu komutanı Abdulfettah el-Burhan, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri ile "ateşkes veya barış" olmayacağını belirterek, "isyancı milisler tamamen ortadan kaldırılana" kadar askeri operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Sudan Geçiş Dönemi Egemenlik Konseyi Başkanı da olan Burhan, cuma günü Sudan'ın orta kesimindeki Cezira eyaletinin Sireyha bölgesinde düzenlenen halk toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çatışmanın anlaşmalarla ve ateşkesle çözülmeyeceğini vurgulayan Burhan, "İsyancı terörist milisleri yenmek için mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Tüm Sudanlıları "onur ve şeref savaşı" olarak adlandırdığı mücadeleye katılmaya da çağıran Burhan, "silah taşıyabilecek herkesi" Hızlı Destek Kuvvetleri'ne karşı savaşa katılmaya davet etti.

Sudan halkının Hızlı Destek Kuvvetleri'ni ve destekçilerini kabul etmeyeceğini vurgulayan Burhan, uluslararası topluma "ülkede barışı sağlamak için bu grupların silahlarını toplama" çağrısında bulundu.

Hızlı Destek Kuvvetleri, 6 Kasım'da Sudan'da insani ateşkes kapsamında ateşkes yapılması için ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'dan oluşan Uluslararası Dörtlü Grup tarafından sunulan öneriyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Sızan bilgilere göre öneri, yardımların ulaştırılabilmesi için 3 aylık bir insani ateşkesin ardından, kapsamlı bir çözüm ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını amaçlayan 9 aylık bir siyasi süreci öngörüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
