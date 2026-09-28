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Sudan ordusu, Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nın suçlamasını asılsız buldu

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Sudan ordusu, Etiyopya Genelkurmay Başkanı Birhanu Jula'nın Hartum yönetiminin Etiyopya'daki muhalif gruplara destek suçlamasını asılsız bularak reddetti. Açıklamada, Etiyopya topraklarından HDK'ye askeri destek sağlandığı öne sürülürken Addis Ababa'ya diyalog çağrısı yapıldı.

Sudan ordusu, Etiyopya Genelkurmay Başkanı Birhanu Jula'nın Hartum yönetiminin Etiyopya'daki muhalif grupları desteklediği yönündeki iddiasını reddederek, ülkenin egemenliğini ve ulusal güvenliğini tehdit eden girişimlere izin vermeyeceklerini bildirdi.

Sudan Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Jula'nın Sudan ordusuna yönelik suçlamasının "asılsız" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hartum yönetiminin Etiyopya'daki muhalif grupları desteklediğine dair suçlamanın gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Sudan'ın uluslararası hukuka ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı olduğu ifade edildi.

Sudan'ın egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı gerekli tutumun sergileneceği vurgulanan açıklamada, Etiyopya topraklarından Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) askeri destek sağlandığı öne sürüldü.

Açıklamada, Addis Ababa yönetimine iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını diyalog ve resmi kanallar aracılığıyla çözme çağrısı yapılarak, bunun her iki ülkenin ve bölgenin istikrarı açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Jula, daha önce yaptığı açıklamada, Sudan, Mısır ve diğer bazı aktörleri Etiyopya hükümetine karşı olan grupları desteklemekle suçlamıştı.

Jula, dış aktörlerin silahlı ve siyasi gruplardan oluşan bir ittifaka destek verdiğini ileri sürmüş, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Eritre'nin dış destek olmadan daha sınırlı bir tehdit oluşturacağını savunmuştu.

Kaynak: AA
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