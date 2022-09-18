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Sudan Maarif Okulları mezunu Abdullah, UNICEF'in gençlik savunucusu oldu

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Sudan'ın Darfur bölgesinde Birleşmiş Milletlerin (BM) açtığı Utaş göçmen kampında yaşayan ve Türkiye Maarif Vakfı Nyala Erkek Lisesi mezunu Mahtum Abdullah, BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) gençlik savunucusu oldu.

Sudan'ın Darfur bölgesinde Birleşmiş Milletlerin (BM) açtığı Utaş göçmen kampında yaşayan ve Türkiye Maarif Vakfı Nyala Erkek Lisesi mezunu Mahtum Abdullah, BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) gençlik savunucusu oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Türkiye gençlik Sudan Güncel Haberler

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