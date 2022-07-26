Sudan Maarif Okulları, liselere giriş sınavında önemli başarıya imza attı

Sudan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulları, liselere giriş sınavında 86 öğrencisinin tamamını yerleştirerek yüzde yüz başarı elde etti.

Başkent Hartum'daki TMV Erkek Lisesi öğrencisi Ahmed Eşref İlyas, liselere giriş sınavında üçüncü, Hamza Heysem de dördüncü oldu.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, sınavda üçüncü olan İlyas, annesi ve TMV Sudan Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan'ı elçilik binasında ağırladı.

Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu, çok büyük bir başarı. Kendisini davet ettik, ödülünü takdim ettik. İnşallah liseyi de okulumuzda okuyacak, tıp okumayı düşünüyor. Okullarımıza her sene rağbet artıyor. Okulumuzun başarılarıyla gurur duyuyor, çocuklarımızı tebrik ediyoruz." dedi.

TMV Sudan Temsilcisi Aslan ise "Ahmed Eşref, çok başarılı bir öğrencimizdi. Zaten bir derece bekliyorduk. İlk onda 4.'lük dahil 4-5 derecemiz var. 86 öğrencimizin tamamı başarı sağladı. Öğrencimiz Ahmed'den lisede de derece bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrenci Ahmet Eşref İlyas da "Okulumu, Türkiye Maarif Okulları'nı seviyorum. Emeği geçen öğretmenlerim ve okul yöneticilerime ve misafirperverliği için Büyükelçi İrfan Neziroğlu'na teşekkür ediyorum. Türkiye güzel bir ülke. Gerçekten orayı görmeyi çok istiyorum. Bekle beni Türkiye, yakında geliyorum inşallah." dedi.

FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerini engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Sudan'da 2017'de Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilen okullar, eğitim kalitesinin ve Sudan halkının nitelikli insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunarken, başarısıyla da Türkiye'nin gurur kaynağı oluyor.

Sudan'da örgütten devralınan 6 okul, altyapı ve teknolojisi yenilendikten sonra Sudanlıların hizmetine sunuldu.

FETÖ döneminde 900 civarında öğrencisi bulunan okul, bugün 2000'e yakın öğrencisiyle, anaokulundan liseye Sudanlı ve farklı ülkelerden ailelerin eğitim-öğretimde ilk tercihleri arasında yer alıyor.