Sudan, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarını Kınadı

PORT Sudan, İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği "haksız" saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti, İsrail'in bugün İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı gerçekleştirdiği haksız saldırıyı kınamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Bu saldırının, uluslararası barış ve güvenlik için ciddi tehdit teşkil ettiği belirtilen açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletleri (BM) ve BM Güvenlik Konseyini bu saldırıların derhal durdurulması için acil önlemler almaya çağırmaktadır." denildi.

Afrika Birliği Komisyonu, bölgede tırmanan çatışmaların, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, tüm taraflara azami itidal çağrısı yapmış ve düşmanlıkların derhal sona erdirilmesini istemişti.

??İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Tahran dahil olmak üzere saldırılar aralıklarla devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.