Sudan'ın Faşir kentinde HDK saldırısında kolunu kaybeden Suzi protez kol istiyor

MUHAMMED EMİN CANİK/AHMED SATTİ - Sudan'ın Faşir kentinde ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) saldırısında top mermisinin isabet etmesi sonucu kolunu kaybeden Suzi Musa, protez kol ve eğitimini tamamlamak istediğini söyledi.

Musa, Sudan'ın Kuzey eyaletinin ed-Debbe şehrinde temel ihtiyaçların güçlükle bulunduğu el-Affad Mülteci Kampı'nda, AA muhabirine HDK'nin saldırısında top mermisiyle vurulduğunu anlattı.

Sudanlı kız çocuğu, "Mermi bana isabet ettiğinde kolumu tamamen kopardı. Hastaneye gitmeden önce, en başta kolum kesilmişti zaten. Sonra hastaneye gittik, ilk müdahaleyi yaptılar." dedi.

İki gün sonra ameliyat olduğunu belirten Musa, on gün sonra ise hastane topçu bombardımanına tutulduğu için orada kalamadıklarını ve tedavisini evinde sürdürdüğünü ifade etti.

Ailesiyle Faşir'den çıktıkları sırada HDK mensuplarının yolda kendilerine hakaret ettiğini söyleyen Musa, "Yol boyunca bize hakaret ettiler. Yolda ayrıca silahlı yağmacılarla da karşılaştık, önümüzdeki araçlara ateş açtılar." diye konuştu.

Musa, Faşir'den ed-Debbe'ye 15 gün süren yolculuklarında, bazen araçlarla bazen de yürüyerek yol katettiklerini anlattı.

Sudanlı kız çocuğu, "Gerçeği kabullendik, bu Allah'ın yazgısıydı. Ne yaparsam yapayım (kolum) geri gelmeyecek. Böyle inanıyorum ve razıyım. Allah ülkemizi düzeltsin." ifadelerini kullandı.

Eğitimini tamamlamak istediğini dile getiren Musa, "Şimdi protez kola ihtiyacım var ve eğitimimi tamamlamak istiyorum. Bizim mesajımız şu, bu savaş dursun, biz de eğitimimize dönelim ve hayatımız eskisi gibi olsun." diye konuştu.

"Kavrulmuş mısır ve hayvan yemi yedik"

Musa'nın annesi Hatice Harun Sebil de "Faşir'de o lanet savaş başımıza geldi. Yurdumuzdan edildik, perişan olduk. Evlatlarımız öldürüldü, çocuklarımız parçalandı, babalarımız ve annelerimiz öldürüldü." ifadesini kullandı.

Kendisine de şarapnel isabet ettiğini belirten Sebil, kocasının asker olması nedeniyle Faşir'den hemen çıkamadıklarını, HDK güçlerinin asker eşlerine kötü muamelede bulunduklarının söylendiğini aktardı.

Sebil, "Kızımın yaralandığı bombardımanda pazarda 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hastaneye ulaştıktan sonra öldü. Hastanede kimse yaralılara müdahale etmiyordu. Yaşadıklarımıza sabrettik." ifadesini kullandı.

Kızının kolunun kesilmesini zor da olsa kabul ettiğini anlatan Sebil, "Evimizin içinde bir sığınak vardı, merdivenle iniliyordu. Yaklaşık 7 ay orada kaldık. Askerler, bulabildikleri zaman bize yemek getiriyordu. Biz kavrulmuş mısır ve hayvan yemi yedik." diye konuştu.

Sebil, kızı için protez kol talebinde bulunarak, psikolojik durumunun iyileşmesi ve eğitimine devam etmesi umudunu dile getirdi.

Sağlık görevlisi İhlas, eşini ve 5 kardeşini kaybetti

Faşir'de yerinden edilen sağlık görevlisi İhlas İdris Adem de HDK'nin saldırılarında eşini ve 5 kardeşini kaybettiğini söyledi.

Adem, evinin yıkıldığını belirterek, "Katliamlar, tecavüz vakaları oldu. Kızlarıma tecavüz etmeye kalkıştılar. Onlara 'kızlarım yerine beni alın' dedim. Buna rağmen üç kişiyle böyle bir girişimde bulundular. Tehditler çok fazlaydı." diye konuştu.

Faşir'deki durumun zorluğuna vurgu yapan Adem, "Faşir'de evler tahrip edildi, yağma vardı. Bazı insanlar kayıp, akıbetlerinin ne olduğunu hala bilmiyoruz. Allah yardım etsin, tüm şehitlerimize rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Adem, kamptaki kadınların yarısının eşlerini kaybettiğini ve çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Yiyeceklerin yetersiz olduğunu dile getiren Adem, "Çocukların okutulması ve hayata tutunması gerekiyor. Benim şahsen şu an iletişim kurabileceğim bir telefonum bile yok. Örneğin yataklara ihtiyacımız var." diye konuştu.