Sudan Hükümeti, Kimyasal Silah Suçlamalarını Reddetti

HARTUM, 4 Eylül (Xinhua) -- Sudan hükümeti, başkent Hartum'da kimyasal silah kullandıkları yönünde ABD'nin dile getirdiği suçlamaları reddederek, kimyasal veya radyolojik kirlenmeye dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın hafta başında yayımladığı raporda saha testleri, tıbbi raporlar ve gözetim verilerine göre toksik madde bulgusuna rastlanmadığı kaydedilerek, "Hartum eyaletinde kimyasal veya radyolojik kirlenmeye yönelik herhangi bir kanıt bulunamamıştır" denildi.

ABD, 2024 yılında kimyasal silah kullanmakla suçladığı Sudan'a haziran ayında yaptırım uygulamaya başlamış, Sudan hükümeti ise "siyasi şantaj" ve gerçeklerin çarpıtılması olarak nitelendirdiği bu iddiaları reddetmişti.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmalara sahne oluyor. On binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin de yerinden edilmesine neden olan savaş, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Sudan'da insani krizi daha da ağırlaştırdı.