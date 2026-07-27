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Sudan Dışişleri Bakanı Salem, 28-29 Temmuz'da Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Sudan Dışişleri Bakanı Salem, 28-29 Temmuz'da Türkiye'yi Ziyaret Edecek
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Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem, 28-29 Temmuz'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmede Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini vurgulayacak. İkili ilişkilerin ekonomi, ticaret, enerji, eğitim ve kültür gibi alanlarda geliştirilmesi ele alınacak. Ayrıca iki ülke diplomasi akademileri arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalanması planlanıyor.

(ANKARA) - Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem, 28-29 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Salem ile görüşmesinde, Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini dile getirecek. Görüşmede ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemi vurgulanacak.

Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem, 28-29 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Sudanlı mevkidaşı Salem ile yapacağı görüşmede Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulayacak ve Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını teminen diplomatik çabalarını sürdürdüğünü dile getirecek.

Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomi, ticaret, enerji, eğitim ve kültür başta olmak üzere her alanda daha da geliştirilmesinin ve mevcut iş birliği alanlarının ahdi zemininin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekecek. Türkiye'nin Sudan'a yönelik insani yardımlarına devam ettiğini belirtecek olan Fidan, Türk firmalarının Sudan'ın imarına katkılar sağlayabileceğini ifade edecek. Görüşmede Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın da imzalanması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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