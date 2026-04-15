Sudan'da 3 yılı geride bırakan çatışmalar 14 milyon kişiyi yerinden etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Eujin Byun, ülkede 3 yılda yaşanan çatışmaların 14 milyon kişiyi yerinden ettiğini, bu süreçte ülkedeki şiddetin hiç durmadığını bildirdi.

Sözcü Byun, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden savaşta 3 yılın geride kalması dolayısıyla ülkedeki son duruma dair AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sudan'daki ve yerinden edilmiş Sudanlı mültecilerin yaşadığı komşu ülkelerdeki durumun eskisi gibi vahim olduğuna işaret eden Byun, yaşananların daha da kötüye gittiğini söyledi.

Byun, Darfur, Kurdufan ve Mavi Nil bölgeleri dahil Sudan'ın birçok yerinde şiddetin artmaya devam ettiğini vurgulayarak "Birçok kişi ülke içinde yerinden ediliyor ve ayrıca sınırı geçmeyi tercih ediyor. Nisan 2023'ten bu yana Sudan'dan 14 milyon insan yerinden edildi. Bunların 12 milyonu hala Sudan içinde ve diğerleri komşu ülkelerde yerinden edilmiş durumda." dedi.

Bu süreçte Sudan'daki şiddetin hiç durmadığını belirten Byun, son zamanlarda Sudan'ın birçok bölgesinde ağır hava bombardımanı ve insansız hava aracı saldırılarının devam ettiğini duyduklarını kaydetti.

"Birçok Sudanlıyı ülke içinde kalmaya ve ardından sınırı geçmeye zorluyor"

Byun, "(Saldırılar) Bu da birçok Sudanlıyı ülke içinde kalmaya ve sınırı geçmeye zorluyor yani birçok Sudanlı son 3 yılda defalarca ve yıpratıcı bir şekilde yerinden edilme durumunu yaşıyor. Özellikle Kurdufan ile Faşir gibi şiddetin devam ettiği ve tırmandığı yerlerde insanlar hala Çad veya Güney Sudan'a doğru sınır ötesine geçme veya ülke içinde göçmen olma eğilimindeler." diye konuştu.

"Şu anda Sudan'daki krizi, dünyanın en büyük yerinden edilme krizi olarak ele alıyoruz"

Sudanlı mültecilere 2023'ten bu yana ev sahipliği yapan komşu ülkelerdeki durumların, fon yetersizliği ve ihtiyaçların artması nedeniyle vahim olduğunu belirten Byun, bu sürecin birçok Sudanlıyı geri dönmeye yönelttiğini söyledi.

Byun, "Şu anda Sudan'daki krizi, dünyanın en büyük yerinden edilme krizi olarak ele alıyoruz. Ancak Sudan halkının ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir fonlar mevcut değil. Uluslararası toplum bu insanları desteklemeye devam ediyor. Fakat şu anda uluslararası toplumdan sürdürülebilir insani yardıma ve çatışmayı sona erdirmek için savaşan taraflara daha fazla baskıya çok ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.