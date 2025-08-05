Sudan'daki İnsani Kriz Derinleşiyor: UNICEF Uyarıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sudan Temsilcisi Sheldon Yett, "Ne yazık ki ülke genelinde geçerli olan durum hızla kötüleşiyor. Çocuklar açlıktan, hastalıktan ve doğrudan şiddetten ölüyor." dedi.

Yett, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'daki Port Sudan ve Hartum eyaletlerini geçen hafta ziyaret ettiğini hatırlatan Yett, dünyanın en büyük insani krizi olan bu krizin çocuklar ve aileler üstündeki etkisine tanık olduğunu söyledi.

Yett, "Görevim sırasında evlerin, konutların ve binaların yıkıldığını, Hartum'daki depomuzun yağmalandığını ve moloza dönüştüğünü, depodaki insani yardım malzemelerinin yok edildiğini gördüm. Yerlerinden edilmiş topluluklar ve aşırı kalabalık mahallelerde yaşamak zorunda kalan çocukları gördüm." diye konuştu.

Ortaklarıyla ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydeden Yett, ülkede hala güvenlik sorununun olduğuna işaret etti.

Yett, "Ne yazık ki ülke genelinde geçerli olan durum hızla kötüleşiyor. Çocuklar açlıktan, hastalıktan ve doğrudan şiddetten ölüyor. Hayatlarını kurtarabilecek hizmetlerden mahrum bırakılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Son dönemde insani yardım fonlarındaki kesintileri nedeniyle Hartum eyaleti ve Sudan'ın diğer bölgelerindeki birçok ortaklarının küçülmeye zorlandığının altını çizen Yett, Sudan'da yardım faaliyetleri için topluca adım atılması gerektiğini kaydetti.

Yett, "(Sudanlı) Çocuklar için hayat kurtaran hizmetleri hızla artırmalıyız ve bunu yapmak için çocuklara nerede olurlarsa olsunlar güvenli ve sürekli erişime ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK ülkenin batısına yönelmişti.

HDK İkinci Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri el-Hılu, HDK'ye destek veren siyasi güçler ve silahlı grup temsilcileri, 18 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de toplanmış, 26 Temmuz tarihinde de "paralel" hükümet kurulduğu açıklanmıştı.