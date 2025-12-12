Haberler

BM: Sudan'da HDK'nin ele geçirdiği Faşir'e dair bilinen çok az şey bile korkunç ötesi


Birleşmiş Milletler, Sudan'ın Faşir kentindeki koşulların korkunç olduğunu ve burada 70 ila 100 bin kişinin mahsur kalmış olabileceğini bildirdi. Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgedeki insani durumun acil olarak değerlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Direktörü Ross Smith, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerince (HDK) ele geçirilen Faşir kentindeki koşullar hakkında bilinen çok az şeyin bile korkunç ötesi olduğunu belirtti.

Smith, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"Faşir kentindeki mevcut koşullar hakkında bilinen çok az şey bile korkunç ötesi. 70 bin ila 100 bin kişi orada mahsur kalmış olabilir." diyen Smith, uydu görüntüleri ve hayatta kalanların anlatımlarının, Faşir'de toplu katliama işaret ettiğini söyledi.

Smith, Faşir'de artık WFP'nin insani yardım ortaklarından hiçbirinin kalmadığını ve gıda yardımının yapılmadığını vurguladı.

Faşir'den ayrılmanın da son derece tehlikeli olduğunun altını çizen Smith, insanların soygun, yağma ve şiddetle karşılaşmalarının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Smith, "İnsani ihtiyaçları acilen değerlendirmek için Faşir'e engelsiz erişim çağrısında bulunuyoruz. HDK yetkililerinin, BM'nin Faşir'e girmesi için belirlediğimiz asgari koşulları prensipte kabul ettiğini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Faşir'den ayrılan ve yerinden edilen binlerce kişinin Tavila'ya geldiğine değinen Smith, "İnsanlar için yeterli barınak yok, çoğu ot ve samandan yapılmış derme çatma yapılarda kalıyor." diye konuştu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel


title