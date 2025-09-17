Sudan'daki Çatışmalar Kolera Salgınına Yol Açtı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayati altyapının yok olduğunu ve ülkenin son yılların en kötü kolera salgınıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

ICRC, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sudan, savaşın hayati altyapıyı yok etmesiyle son yılların en kötü kolera salgınıyla karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

Sudan'daki yıkıcı çatışmanın 10 binlerce ölüme neden olduğu belirtilen açıklamada, "Sudan Sağlık Bakanlığına göre, kolera ülke genelinde 2 bin 500'den fazla ölüme neden oldu ve 100 binden fazla şüpheli kolera vakası tespit edildi." bilgisi yer aldı.

Açıklamada, iki yıldan uzun süren çatışmaların su ve elektrik gibi temel altyapıyı yok etmesiyle hastalığın hızla yayıldığına işaret edildi.

Sudan'da sağlık tesislerinin tahminen yüzde 80'inin hizmet veremez hale geldiğine işaret edilen açıklamada, koleranın, vatandaşların temiz su ve gıda bulma konusunda karşılaştıkları ciddi zorluklar nedeniyle yayıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC'nin Sudan'daki operasyonlarından sorumlu Jose Luis Pozo, "Sudan, son yılların en kötü kolera salgınını yaşıyor. Durum aciliyetini koruyor. Yağmur mevsimi devam ediyor ve yeni vaka riski yüksek. Bu nedenle hızlı hareket ve koordinasyon şart." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmişti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK ülkenin batısına yönelmişti.