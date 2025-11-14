Sudan'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 99 Bini Aştı

PORT Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kenti ile çevresindeki köylerden yerinden edilenlerin sayısının, 26 Ekim'den bu yana 99 bini aştığını duyurdu.

IOM'dan yapılan açıklamada, 26 Ekim'den bu yana Faşir kenti ve çevresindeki köylerden toplam 99 bin 128 kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu rakamların "ön değerlendirmelere dayandığı ve süregelen güvensizlik ile hızla değişen yerinden edilme dinamikleri nedeniyle değişiklik gösterebileceği" vurgulandı.

Ayrıca sahadaki ekiplerin, "yollar boyunca ciddi güvenlik sorunları bulunduğunu ve bunun hareketliliği engelleyebileceğini" bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, güvenlik durumunun halen gergin ve istikrarsız olduğu belirtilerek, halkın hareketliliğinin de devam ettiği kaydedildi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.