Sudan'da Paramilitere Saldırı: 31 Ölü, 13 Yaralı

HARTUM, 17 Ağustos (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki El Faşir kentinde paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından cumartesi günü düzenlenen saldırıda, 7'si çocuk ve 1'i hamile kadın olmak üzere 31 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Sivil toplum kuruluşu olan Sudan Doktorlar Ağı tarafından yapılan açıklamada, paramiliter güçlerin Ebu Şuk Mülteci Kampı'nı topçu ateşiyle kasten hedef aldığı ve bu eylemin ciddi bir savaş suçu teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, El Faşir'de süren kuşatmanın ilaç, sağlık personeli ve gıda temininde ciddi sorunlara yol açtığı, bu durumun binlerce yerinden edilmiş kadın ve çocuğun hayatını tehlikeye attığı vurgulandı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ülke altyapısına büyük zarar veren çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kuzey Darfur eyaletinin başkenti ve RSF'nin kontrolü dışında kalan Darfur bölgesindeki son büyük kent olan El Faşir, çatışmaların merkezi konumunda bulunuyor ve Mayıs 2024'ten bu yana RSF tarafından kuşatma altında tutuluyor.