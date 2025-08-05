Sudan'da Kolera Vaka Sayısı Hızla Artıyor: 2.345 Yeni Vaka

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Port Sudan Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 2.345 yeni kolera vakası kaydedildiğini ve bu hastalık yüzünden 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vakalardaki artışın belirgin olduğu bölge ise Kuzey Darfur eyaletinin Tavila bölgesi.

PORT Sudan Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 2 bin 345 yeni kolera vakasının kaydedildiğini ve bu hastalıktan kaynaklı 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera vakalarına ilişkin son verileri paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, son bir haftada 2 bin 345 kolera vakasının tespit edildiği ve bu hastalık sebebiyle 21 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, vakaların çoğunun ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin Tavila bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 3 Ağustos'ta, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde 5 yaş altı 640 bin çocuğun hayatının, şiddet, hastalıklar ve açlık nedeniyle risk altında olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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