Yağış ve seller felaketi getirdi! Kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 535'e yükseldi
Sudan'da haziran ayından bu yana etkili olan yağışlar ve seller koleranın yayılmasına neden olurken salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 535'e yükseldi. Sudan Sağlık Bakanlığı ülkede toplam vaka sayısının ise 17 bini aştığını kaydetti.
Sudan'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 535'e yükselirken ülkedeki sağlık sistemi sorunları salgını daha da büyütüyor.
VAKA SAYISI 17 BİNİ AŞTI
Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 17 bin 411'e ulaştığı ifade edildi.
YAĞIŞLAR HASTALIĞIN YAYILMASINA NEDEN OLDU
Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın ilan etti. Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmaması nedeniyle salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.