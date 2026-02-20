Sudan Doktorlar Ağı: HDK'nin yardım konvoyunu hedef alması sonucu 3 kişi öldü

PORT Sudan Doktorlar Ağı, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), Güney Kurdufan eyaletinde bir insani yardım konvoyunu insansız hava araçlarıyla hedef alması sonucu 3 yardım çalışanının hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını duyurdu.

Sivil toplum kuruluşu olan Sudan Doktorlar Ağı, yaptığı yazılı açıklamada, "İnsani yardım taşıyan kamyonlar, Güney Kurdufan eyaletine bağlı Kartala bölgesinde, HDK ile müttefik olan Abdülaziz el-Hılu liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) tarafından kullanılan insansız hava araçlarıyla hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Saldırı, görevlerini yerine getirdikleri sırada 3 yardım çalışanının ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına yol açtı." bilgisi verildi.

Yardım kamyonlarının, kuşatmanın kaldırılmasının ardından, kuşatmadan etkilenen sivillere acil destek sağlamak amacıyla Güney Kurdufan'ın Kadugli ve Delenc kentlerine gıda ve insani malzeme taşıdığı belirtildi.

Ordu güçleri 27 Ocak'ta, Ocak 2024'ten beri HDK ile onlarla müttefik olan SPLM-N güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Güney Kurdufan eyaletinin ikinci büyük kenti olan Delenc şehrine girmişti.

Çatışmaların ilk aylarından itibaren kuşatma altında tutulan eyaletin merkezi Kadugli'ye ise 3 Şubat'ta de girilerek iki yılı aşkın süren kuşatma kırılmıştı.

Son haftalarda, Kurdufan bölgesinin üç eyaletinde Sudan ordusu ile HDK arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalar, son dönemde on binlerce kişinin yerinden edilmesine neden oluyor.