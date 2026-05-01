Haberler

Sudan'da İki Yolcu Otobüsü Kafa Kafaya Çarpıştı: 14 Ölü, 16 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HARTUM, 1 Mayıs (Xinhua) -- Sudan'ın orta kesimindeki Cezire eyaletinde meydana gelen bir trafik kazasında en az 14 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Sudan Trafik Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Ebu Uşer ile Vad el-Mecdi kentlerini birbirine bağlayan yolda, El-Hilaliya bölgesi yakınlarında şehirler arası bir yolcu otobüsü başka bir yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Açıklamada savcılık makamlarının gözetiminde yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Sudan'da dikkatsiz araç kullanımı, aşırı hız, kötü yol koşulları ve trafiğe çıkması uygun olmayan toplu taşıma araçları nedeniyle sık sık trafik kazaları yaşanıyor.

2023 yılının nisan ayı ortalarından bu yana devam eden askeri çatışmalar, birçok eyaleti birbirine bağlayan ana yolları da olumsuz etkilerken, 2025 yılında etkili olan şiddetli yağışlar da ülkenin yol ağının bazı bölümlerine zarar vermiş durumda.

Kaynak: Xinhua
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti

Cüzdanın korkulu rüyası tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
BAE, İran, Lübnan ve Irak'a seyahatleri yasakladı

BAE'den üç ülkeye seyahat yasağı: 'En kısa sürede ayrılın' talimatı

Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar

Savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
Yılmaz Morgül Ebru Gündeş'e ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum

Ebru Gündeş'e ateş püskürdü
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Otomobili alev alan sürücü gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarıyla izlemekten başka bir şey yapamadı