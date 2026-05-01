Sudan'da İki Yolcu Otobüsü Kafa Kafaya Çarpıştı: 14 Ölü, 16 Yaralı

HARTUM, 1 Mayıs (Xinhua) -- Sudan'ın orta kesimindeki Cezire eyaletinde meydana gelen bir trafik kazasında en az 14 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Sudan Trafik Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Ebu Uşer ile Vad el-Mecdi kentlerini birbirine bağlayan yolda, El-Hilaliya bölgesi yakınlarında şehirler arası bir yolcu otobüsü başka bir yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Açıklamada savcılık makamlarının gözetiminde yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Sudan'da dikkatsiz araç kullanımı, aşırı hız, kötü yol koşulları ve trafiğe çıkması uygun olmayan toplu taşıma araçları nedeniyle sık sık trafik kazaları yaşanıyor.

2023 yılının nisan ayı ortalarından bu yana devam eden askeri çatışmalar, birçok eyaleti birbirine bağlayan ana yolları da olumsuz etkilerken, 2025 yılında etkili olan şiddetli yağışlar da ülkenin yol ağının bazı bölümlerine zarar vermiş durumda.

