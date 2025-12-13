Sudan, HDK'yi Kadugli'de BM'ye ait bir tesisi hedef almakla suçladı

PORT Sudan, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), ülkenin güneyindeki Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli şehrinde bulunan Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir tesisi insansız hava aracıyla (İHA) hedef almakla suçladı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, "Sudan hükümeti, terörist ve isyancı Hızlı Destek milisleri tarafından İHA kullanılarak düzenlenen ve Kadugli kentindeki BM yerleşkesini hedef alan hava saldırısını en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırının BM tesislerine tanınan korumanın ağır bir ihlali ve uluslararası insancıl hukukun açık bir şekilde çiğnenmesi anlamına geldiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Koruma altındaki bir BM tesisinin hedef alınması, tehlikeli bir tırmanışı ve organize bir terör eylemi düzeyine varan suç teşkil eden bir davranışı temsil etmekte, uluslararası hukuka yönelik kasıtlı bir umursamazlığı ve insani ile uluslararası misyonların çalışmalarına doğrudan bir tehdidi ortaya koymaktadır."

Açıklamada, "Sudan hükümeti, bu saldırının tüm sorumluluğunu HDK'ye yüklemekte, BM'yi ve uluslararası toplumu, BM tesislerinin ve insani yardım alanında çalışanların korunmasını güvence altına alacak, faillerin uluslararası hukuk çerçevesinde hesap vermesini sağlayacak kararlı tutumlar ve caydırıcı önlemler almaya çağırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, saldırı sonucunda BM'ye ait bir deponun yandığı, Bangladeş taburundan 6 personelin hayatını kaybettiği, 7 personelin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu suç niteliğindeki eylem, uluslararası insancıl hukukun ve barışı koruma güçlerini ile BM'ye ait tesisleri koruyan BM kararlarının açık bir ihlalidir, ayrıca isyancı milislerin ve onları destekleyenlerin yıkıcı yaklaşımını net biçimde ortaya koymaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Sudan resmi ajansının (SUNA) haberine göre de Başbakan Kamil İdris, saldırıyı "en güçlü ifadelerle" kınadı.

?HDK, suçlamayı reddetti

HDK'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kadugli kentindeki BM yerleşkesinin hedef alındığı hava saldırısının düzenlendiği yönündeki "iddia ve suçlamaların" reddedildiği belirtildi.

Sudan, Kadugli şehrindeki BM karargahına yapılan saldırıda 6 kişinin öldüğünü açıklamıştı.