Haberler

Sudanlı insan hakları örgütü, HDK'nin Kuzey Darfur'da "ölümcül" saldırı düzenlediğini bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletine bağlı Mastariha köyünde Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırıda çok sayıda ev ateşe verildi ve birçok sivil yerinden edildi. Saldırının uluslararası insan hakları ihlali olduğu vurgu yapıldı.

Sudanlı bir insan hakları örgütü, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletine bağlı Mastariha köyünde "ölümcül" bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

Sivil toplum kuruluşu Acil Durum Avukatları Grubundan yapılan yazılı açıklamada, HDK güçlerinin Mastariha köyüne baskın düzenlediği ve çok sayıda evi ateşe verdiği belirtildi.

Açıklamada, baskın öncesinde sağlık merkezi, pazar yeri, misafirhaneler ve sivillere ait evlerin de bulunduğu çeşitli noktalara insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği, saldırılarda can kayıpları yaşandığı ve onlarca kişinin bölgeden kaçmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Saldırının uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarının "açık bir ihlali" ve Darfur'da sivillere yönelik sistematik saldırıların bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı, Darfur'da devam eden ihlaller zincirine bir yenisini eklemektedir. Bu eylemler soykırım ve insanlığa karşı suç teşkil ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Darfur'da işlenen suçların soruşturulması ve doğrudan sorumluların yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrıda bulunuldu.

HDK, suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapmadı. Bununla birlikte bazı HDK mensuplarının sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde Mastariha'nın kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ettikleri görüldü.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Dagalu'nun lideri olduğu HDK, Ekim 2025'te Darfur Bölgesi'nin en büyük şehri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmişti.

Faşir'de HDK'nin ciddi katliamlar yaptığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket

Görüntüdeki isim: İrfan Can! Yaptığıyla maçın önüne geçti
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv

Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Her yerden fışkırıyor
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket

Görüntüdeki isim: İrfan Can! Yaptığıyla maçın önüne geçti
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası çarpıcı yorum: Stadı başka yere taşıyın

Fenerbahçe maçı sonrası söyledikleri görülmemiş cinsten
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede