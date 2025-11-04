Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri, Alıkoyduğu Siviller İçin Fidye Talep Ediyor

PORT Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) 26 Ekim'de ele geçirdiği Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de alıkoyduğu sivilleri serbest bırakmak için fidye istediği bildirildi.

AA muhabirine konuşan Darfur bölgesinin yerel kabile yöneticilerinden Abdulkasım Ömer Ganduli, HDK unsurlarının Faşir'den çıkan bazı sivilleri alıkoyduğunu belirtti.

Alıkonulan sivillerin serbest bırakılması için HDK'nin bu kişilerin aileleriyle iletişime geçtiğini ifade eden Ganduli, "Tanıdığım 3 kişi için 20 milyon Sudan cüneyhi (yaklaşık 5 bin 800 dolar) ödedik. Diğer iki kişi için 18 milyon cüneyh (yaklaşık 5 bin 200 dolar) verdik. Bu bir fidye. Bahsettiğim bu kişiler şimdi çıktı ve Tavila şehrine ulaştı." dedi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.