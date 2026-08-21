Sudan'da HDK saldırısı: 6 sivil öldü, binlerce kişi yerinden edildi

Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) iki köye düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve 1000'den fazla kişi evini terk etti.

Sudan Tribune internet sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, HDK mensupları Kuzey Kurdufan'ın merkezi El-Ubeyd'in yaklaşık 40 kilometre güneybatısındaki Um Dareisa ve Eş-Şakla köylerine saldırı düzenledi.

Güvenlik kaynakları, saldırılarda 6 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve bazı kişilerden haber alınamadığını aktardı.

Kuzey Kurdufan eyalet yönetiminden bir yetkili, saldırıların ardından 215 aileden 1000'den fazla kişinin onlarca kilometre yürüyerek El-Ubeyd'e ulaştığını belirtti.

Yetkili, yerinden edilenler arasında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğunu, uzun süre yürümek durumunda kaldıkları için çok sayıda kişinin sağlık durumunun kötü olduğunu kaydetti.

Öte yandan, HDK'den henüz açıklama yapılmadı.

Kuzey Kurdufan İnsani Yardım Komisyonunun verilerine göre, El-Ubeyd'deki 8 kampta 100 binden fazla yerinden edilmiş kişi barınıyor. Kent genelinde ise yaklaşık 1,3 milyon yerinden edilmiş kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişi öldü, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi. Çatışmalar, ülkenin büyük bölümünde insani krizin derinleşmesine ve açlığın yayılmasına yol açtı.

Kaynak: AA