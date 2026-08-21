Haberler

Sudan'da HDK saldırısı: 6 sivil öldü, binlerce kişi yerinden edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin iki köye düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve 1000'den fazla kişi evlerini terk ederek El-Ubeyd kentine sığındı. HDK'den henüz açıklama yapılmadı.

Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) iki köye düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve 1000'den fazla kişi evini terk etti.

Sudan Tribune internet sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, HDK mensupları Kuzey Kurdufan'ın merkezi El-Ubeyd'in yaklaşık 40 kilometre güneybatısındaki Um Dareisa ve Eş-Şakla köylerine saldırı düzenledi.

Güvenlik kaynakları, saldırılarda 6 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve bazı kişilerden haber alınamadığını aktardı.

Kuzey Kurdufan eyalet yönetiminden bir yetkili, saldırıların ardından 215 aileden 1000'den fazla kişinin onlarca kilometre yürüyerek El-Ubeyd'e ulaştığını belirtti.

Yetkili, yerinden edilenler arasında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğunu, uzun süre yürümek durumunda kaldıkları için çok sayıda kişinin sağlık durumunun kötü olduğunu kaydetti.

Öte yandan, HDK'den henüz açıklama yapılmadı.

Kuzey Kurdufan İnsani Yardım Komisyonunun verilerine göre, El-Ubeyd'deki 8 kampta 100 binden fazla yerinden edilmiş kişi barınıyor. Kent genelinde ise yaklaşık 1,3 milyon yerinden edilmiş kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişi öldü, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi. Çatışmalar, ülkenin büyük bölümünde insani krizin derinleşmesine ve açlığın yayılmasına yol açtı.

Kaynak: AA
Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu
TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri: SAT ve SAS komandoları hayran bıraktı

TEKNOFEST'te nefes kesen anlar: SAT ve SAS komandoları hayran bıraktı
3 kardeşin ölümünde ilk bulgu belli oldu

3 kardeş ölüme nasıl gitti! İlk tespit kahretti
Met Office'ten dünyaya uyarı: Hiç böyle bir sinyal görmemiştik

Met Office'ten dünyaya uyarı: Hiç böyle bir sinyal görmemiştik
Gandhi'nin el yazısı notları 1,7 milyon dolara satıldı

Yıllar sonra 1,7 milyon dolara satıldı
Seda Sayan’ı kızdıran fotoğraf: İyice sapıttınız!

Seda Sayan’ı kızdıran fotoğraf: İyice sapıttınız!
Aydın-Muğla kara yolunda feci kaza! Baba-kız yaralı

Kanlar içinde birbirlerini sordular: Baba-kızın yürek burkan feryadı