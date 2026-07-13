Sudan'da HDK lideri Dagalu ve 15 kişi hakkında "gıyabi idam" kararı verildi

Sudan'da mahkeme, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu ve 15 kişi hakkında, eski Batı Darfur Valisi Hamis Abdullah Abbeker'in öldürülmesi ve eyaletin merkezi Cuneyne'de yaşanan olaylarla ilgili davada "gıyabi idam" cezası verdi.

Sudan'ın kuzeydoğusundaki Port Sudan kentinde bulunan Terörle Mücadele ve Devlete Karşı İşlenen Suçlar Mahkemesi, HDK lideri Dagalu, yardımcısı ve kardeşi Abdurrahim Hamdan Dagalu ile diğer sanıkları, eski Batı Darfur Valisi Abbeker'in öldürülmesi davasında suçlu buldu.

Mahkeme, sanıkları savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve kişilere ve mülklere karşı suçlar kapsamında gıyaben idama mahkum etti.

Mahkeme, Dagalu'yu söz konusu suçların planlanması ve uygulanmasından, yardımcısı Abdurrahim Dagalu'yu ise suçların planlanması ve işlenmesine katılmaktan sorumlu tuttu.

Sanıklar arasında Dagalu'nun diğer kardeşi Elkuni Hamdan Dagalu, HDK'nin Batı Darfur sorumlusu Abdurrahman Cuma ve Batı Darfur'daki kabile liderlerinden Ticani et-Tahir Kerşum da yer aldı.

Bu karar, 15 Nisan 2023'te Sudan ordusu ile HDK arasında başlayan çatışmalardan bu yana HDK lideri Dagalu hakkında verilen ilk mahkeme kararı oldu.

Batı Darfur Eyaleti Valisi Hamis Abdullah Abbeker, 14 Haziran 2023'te konutundan kaçırılıp infaz edilmişti.

Sudan hükümeti, HDK'yi Abbeker'i öldürmek ve cenazesine zarar vermekle suçlamış, HDK ise suçlamaları reddetmişti.

Sudan hükümeti ve uluslararası kuruluşlar, HDK'yi Cuneyne kentinde geniş çaplı suç ve ihlallerde bulunmak, yüzlerce kişiyi öldürmek ve Mesalit kabilesinden binlerce kişiyi yerinden etmekle suçluyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi yerinden edildi.

BM verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.