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HDK lideri Dagalu'dan sosyal medya paylaşım yasağı

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Sudan’da HDK lideri Dagalu, ordunun ilerlemesi ve saha kayıpları sonrası askerlerine sosyal medyada görüntü paylaşımını yasakladı. Kurdufan’da çatışmalar sürerken savaşta on binlerce kişi öldü, 13 milyon kişi yerinden edildi.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu, Sudan ordusunun Kuzey Kurdufan eyaletinde son günlerde ilerleme kaydetmesi ve HDK'nin yaşadığı saha kayıplarının ardından silahlı güçlerinin sosyal medyada görüntü paylaşmalarını yasaklamaya karar verdi.

Sudan ordusunun Kuzey Kurdufan'da bazı bölgeleri kontrol altına aldığını duyurmasının ardından yayımladığı görüntülü mesajında Dagalu, "bugünden itibaren çalışma yöntemlerini değiştirmeleri" çağrısında bulunarak HDK mensuplarından hareketlerini görüntüleyip sosyal medyada paylaşmayı bırakmalarını istedi.

Bunun, ordunun faydalanabileceği istihbari bilgileri sağladığını savunan Dagalu, HDK'nin Kurdufan'da yaşadığı saha kayıplarının ardından birliklerine askeri kurallara ve disipline uymaları talimatı verdi.

Sudan'ın Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerinde Ekim 2025'ten bu yana Sudan ordusu ile HDK arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden savaşta on binlerce kişi hayatını kaybederken, Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
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