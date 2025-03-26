Sudan'da Hava Saldırısı: Yüzlerce Can Kaybı

HARTUM, 26 Mart (Xinhua) -- Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri salı günü Sudan Silahlı Kuvvetleri'ni Kuzey Darfur eyaletindeki Tora Pazarı'nı bombalayarak yüzlerce can kaybına yol açmakla suçladı.

Bağımsız yayın yapan Sudan Tribune haber sitesi, Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'in kuzeyindeki Tora'ya düzenlenen ağır hava saldırılarında 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını bildirirken, Sudan ordusu iddialar konusunda açıklamada bulunmadı.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric pazartesi günü yaşanan hava saldırısına ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin pazar günü Hartum'daki bir camiye düzenlediği topçu saldırısına atfen BM'nin "sivillere yönelik devam eden saldırılardan büyük endişe duyduğunu" söyledi.

İkinci yılını doldurmak üzere olan çatışmalar yüzünden on binlerce kişi hayatını kaybettiği ve 15 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği ülkede dünyanın en kötü açlık ve yerinden edilme krizlerinden biri yaşanıyor. Sudan'ın sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı tam olarak bilinmiyor.