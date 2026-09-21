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Sudan'da El-Ubeyd'de HDK'nin İHA saldırılarında 2 sivil öldü, 20 kişi yaralandı

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Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezi El-Ubeyd'de HDK'nin güdümlü İHA saldırılarında 2 sivil öldü, 20 kişi yaralandı. Sudan Doktorlar Ağı, saldırıların kentteki insani ve sağlık koşullarını daha da kötüleştirdiğini belirterek HDK'ye saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

HARTUM/ Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezi El-Ubeyd'deki yerleşim bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, HDK'nin El-Ubeyd'in çeşitli mahallelerini güdümlü İHA'larla hedef aldığı belirtildi.

Saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı, bazı yapılarda da hasar meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların kentteki insani ve sağlık koşullarını daha da kötüleştirdiğine işaret edilerek, HDK'ye saldırıları durdurması çağrısı yapıldı.

HDK'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Sudan'da ocak-haziran döneminde düzenlenen İHA saldırılarında 1100 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

BM ve uluslararası kuruluşların verilerine göre, çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybederken yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
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