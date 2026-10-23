Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sudan'da ekimin ilk üç haftasında 306 kişi öldü, BM Komiseri İHA saldırılarını kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Sudan'da ekimin ilk üç haftasında en az 306 kişinin öldüğü İHA saldırılarını kınadı. Türk, sivil alanları ve hayati altyapıyı hedef alan saldırıların insani krizi derinleştirdiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Sudan'da bu ay artış gösteren ve sivilleri hedef alan ölümcül hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Türk, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sudan genelinde bu ay artış gösteren insansız hava aracı (İHA) saldırılarını ve bunların siviller üzerindeki yıkıcı sonuçlarını şiddetle kınayan Türk, bu durumdan duyduğu endişeyi ifade etti.

Türk, "BM İnsan Hakları Ofisi ekimin ilk üç haftasında, İHA saldırıları sonucunda en az 306 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını belgeledi." bilgisini verdi.

Saldırıların ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlendiğinin iddia edildiğini aktaran Türk, bu saldırıların evler, pazarlar, hastaneler, yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu yerler gibi sivil alanlar ile elektrik santralleri ve su kaynakları gibi altyapıyı hedef aldığını belirtti.

Türk, "Bu yıl Sudan'daki çatışmalarla bağlantılı sivil ölümlerinin çoğuna halihazırda İHA saldırıları neden oldu. Bu araçların kullanımının artması son derece endişe verici ve korkunç bir bedele yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışmanın taraflarına uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki açık ve bağlayıcı yükümlülüklerine saygı göstermeleri çağrısını yineleyen Türk, "Çok sayıda sivil öldürüldü. İnsanların bel bağladığı hayati altyapı ve hizmetler yok edildi. Bu durum, daha fazla insanın yerinden edilmesine ve halihazırda çok ağır olan insani krizin daha da derinleşmesine neden oluyor." ifadelerine yer verdi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 18 eyaletten 5'inin yer aldığı Darfur bölgesinin büyük bölümü HDK'nin kontrolünde bulunurken Kuzey ve Batı Darfur'un bazı kesimlerinde Sudan ordusunun varlığı sürüyor.

Başkent Hartum dahil, diğer 13 eyaletin büyük bölümünde ise Sudan ordusu kontrolü elinde bulunduruyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında, güçlerin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
İsraillilere şok saldırı! Netanyahu tam abluka talimatı verdi

Batı Şeria'da Netanyahu'yu tutuşturan olay! Anında talimat verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular

Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

İşte tutuklu iş insanının parayı kaçırdığı ülke! Dev servet donduruldu
14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı

Meslek öğrenmeye gittiği tamirhanede hayatının şokunu yaşadı
Bakan Kurum: Ben hiçbir belediye başkanını, 'Görüşelim' diye davet etmedim

AK Parti'ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili çarpıcı açıklama

Aziz Yıldırım küplere bindi! Galatasaray derbisi için tek bir isteği var

Aziz Yıldırım'ı çileden çıkaran an! Derbi öncesi resti çekti
Dron saldırısına uğrayan tanker İstanbul Boğazı’ndan geçti! Boğaz trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı! İşte nedeni
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım

Sarıgül'e şok üstüne şok! Malum görüntü için düğmeye basıldı