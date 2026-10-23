Sudan'da ekimin ilk üç haftasında 306 kişi öldü, BM Komiseri İHA saldırılarını kınadı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Sudan'da bu ay artış gösteren ve sivilleri hedef alan ölümcül hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Türk, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sudan genelinde bu ay artış gösteren insansız hava aracı (İHA) saldırılarını ve bunların siviller üzerindeki yıkıcı sonuçlarını şiddetle kınayan Türk, bu durumdan duyduğu endişeyi ifade etti.

Türk, "BM İnsan Hakları Ofisi ekimin ilk üç haftasında, İHA saldırıları sonucunda en az 306 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını belgeledi." bilgisini verdi.

Saldırıların ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlendiğinin iddia edildiğini aktaran Türk, bu saldırıların evler, pazarlar, hastaneler, yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu yerler gibi sivil alanlar ile elektrik santralleri ve su kaynakları gibi altyapıyı hedef aldığını belirtti.

Türk, "Bu yıl Sudan'daki çatışmalarla bağlantılı sivil ölümlerinin çoğuna halihazırda İHA saldırıları neden oldu. Bu araçların kullanımının artması son derece endişe verici ve korkunç bir bedele yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışmanın taraflarına uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki açık ve bağlayıcı yükümlülüklerine saygı göstermeleri çağrısını yineleyen Türk, "Çok sayıda sivil öldürüldü. İnsanların bel bağladığı hayati altyapı ve hizmetler yok edildi. Bu durum, daha fazla insanın yerinden edilmesine ve halihazırda çok ağır olan insani krizin daha da derinleşmesine neden oluyor." ifadelerine yer verdi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 18 eyaletten 5'inin yer aldığı Darfur bölgesinin büyük bölümü HDK'nin kontrolünde bulunurken Kuzey ve Batı Darfur'un bazı kesimlerinde Sudan ordusunun varlığı sürüyor.

Başkent Hartum dahil, diğer 13 eyaletin büyük bölümünde ise Sudan ordusu kontrolü elinde bulunduruyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında, güçlerin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA