Sudan'da Büyük Heyelan: 375 Kişi Hayatını Kaybetti

HARTUM, 9 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, ağustos sonunda Sudan'ın batısındaki Cebel Marra bölgesinin bir köyünde meydana gelen büyük heyelanda en az 375 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM ajansı, pazartesi günü sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle 150 kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Heyelan, Darfur eyaletine bağlı Cebel Marra bölgesindeki engebeli dağların eteklerinde ücra bir noktada bulunan Tirsin köyünde meydana gelmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) pazartesi günü yaptığı açıklamada insani yardım ortaklarının 1.000'den fazla kişiye hayat kurtaran yardım sağladığı ve heyelandan etkilenen Tirsin'deki ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Bölgeye ulaşmanın son derece güç olduğunu vurgulayan OCHA, engebeli dağlık arazi ve sürekli yağışlar nedeniyle yardım çalışanlarının malzemeleri eşeklerle taşımak zorunda kaldığını ifade etti.

Yardım malzemelerinin ulaştırılması için dik ve su basmış yollarda 12 saate varan yolculuklar yapılması gerektiği kaydedildi.

Sudan Geçici Egemenlik Konseyi, geçen hafta şiddetli yağışların Cebel Marra'da yol açtığı heyelanda yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.