Haberler

Sudan'da BM kampına düzenlenen saldırıda 6 Bangladeşli barış gücü askeri öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan'ın Abyei bölgesindeki Birleşmiş Milletler barış gücü kampına yapılan saldırıda 6 Bangladeşli asker yaşamını yitirirken, 8 asker yaralandı. Saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

Sudan'ın Abyei bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü misyonunun kampına düzenlenen saldırıda 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiği, 8 askerin yaralandığı belirtildi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş ordusuna bağlı Halkla İlişkiler Direktörlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda ülkenin Abyei bölgesinde bulunan BM barış gücü kampının hedef alındığı, kamp içinde ve çevresinde yoğun silah sesleri duyulduğu ifade edildi.

Saldırıda 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yaralanan 8 askere tıbbi müdahalede bulunulduğu ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

BM barış gücü bünyesindeki diğer birliklerle güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemler alındığı bilgisi verilen açıklamada, Abyei'deki gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Konut yatırımında avantajlı dönem: Bu ilde amortisman süresi düştü

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu ilimizde amortisman süresi düştü
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Muhammed Salah bir döndü pir döndü

Liverpool'dan ayrılması beklenen Salah sahalara bir döndü pir döndü
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Ozan Kabak, 14 ay aradan sonra sahalara golle geri döndü

14 ay sonra sahalara geri döndü! Yaptığıyla tüm stattan alkışı aldı
İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yedirmişler

İstanbul'un göbeğinde skandal! Kesip kesip vatandaşa yedirmişler
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer beyaza büründü

Kar İstanbul'un kapısında! Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
title