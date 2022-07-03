Sudan'da Bica Kabilesi Konseyi Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik
AA - Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bica Kabilesi Konseyi Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik'in açıklaması HARTUM (AA) Sudan'da Bica Kabilesi Konseyi Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik, başkent Hartum'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bica Kabilesi Konseyi Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik'in açıklaması HARTUM (AA) Sudan'da Bica Kabilesi Konseyi Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik, başkent Hartum'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel