Sudan'da Bica Kabilesi Konseyi Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bica Kabilesi Konseyi Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik'in açıklaması HARTUM (AA) Sudan'da Bica Kabilesi Konseyi Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik, başkent Hartum'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bica Kabilesi Konseyi Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik'in açıklaması HARTUM (AA) Sudan'da Bica Kabilesi Konseyi Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik, başkent Hartum'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel Muhammed Ahmed Hartum Sudan Güncel Haberler

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