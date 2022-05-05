Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Haberler

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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

AA - Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Başdar bölgesinde toplanan göstericilerden detaylar Gösteriden detaylar Sudan güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce kişi, sivil yönetime geçilmesi talebiyle gösteriler düzenledi.

Başdar bölgesinde toplanan göstericilerden detaylar

Gösteriden detaylar

Sudan güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi

HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce kişi, sivil yönetime geçilmesi talebiyle gösteriler düzenledi. Başkentteki Başdar bölgesinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Sudan güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel

Güvenlik güçleri, Hartum, Sudan, Güncel, Haberler

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