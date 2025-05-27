Sudan'da Aşırı Sıcaklar ve Su Krizi Halkı Zor Durumda Bıraktı

OMDURMAN, 27 Mayıs (Xinhua) -- Sudan'ın Hartum eyaletinde aşırı sıcaklar ve derinleşen su krizi yerel halkı olumsuz etkiliyor.

Sudan Meteoroloji İdaresi'nden alınan bilgiye göre, bölgeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sebebiyle sıcaklık son günlerde 45 dereceye kadar yükseldi.

Artan sıcaklık sebebiyle bölge sakinleri, uzayan elektrik kesintileri ve kötüleşen içme suyu kıtlığı gibi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Yetkililere göre, elektrik kesintileri süregelen silahlı çatışmalar sırasında enerji altyapısına yönelik düzenlenen son İHA saldırıları nedeniyle yaşandı.