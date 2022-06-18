Sudan'da Al Bageir Doğal Yaşam Parkı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sudan'da Al Bageir Doğal Yaşam Parkı

AA - Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
 - Güncelleme:

Hartm'daki Al Bageir Doğal Yaşam Parkından detaylar Merkezin kurucusu ve fikrin sahibi Osman Muhammed Salih ile röportaj HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'un yakınlarında bulunan Al Bageir Doğal Yaşam Parkı'nda aslan, maymun, yılan, deve kuşu gibi birçok hayvan türünü yakından görme imkanı buluyor.

Hartm'daki Al Bageir Doğal Yaşam Parkından detaylar

Merkezin kurucusu ve fikrin sahibi Osman Muhammed Salih ile röportaj HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'un yakınlarında bulunan Al Bageir Doğal Yaşam Parkı'nda aslan, maymun, yılan, deve kuşu gibi birçok hayvan türünü yakından görme imkanı buluyor.

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel

Muhammed Salih Hartum Sudan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title