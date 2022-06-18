Sudan'da Al Bageir Doğal Yaşam Parkı Hartm'daki Al Bageir Doğal Yaşam Parkından detaylar Merkezin kurucusu ve fikrin sahibi Osman Muhammed Salih ile röportaj HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'un yakınlarında bulunan Al Bageir Doğal Yaşam Parkı'nda aslan, maymun, yılan, deve kuşu gibi birçok hayvan türünü yakından görme imkanı buluyor. Hartm'daki Al Bageir Doğal Yaşam Parkından detaylar Merkezin kurucusu ve fikrin sahibi Osman Muhammed Salih ile röportaj HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'un yakınlarında bulunan Al Bageir Doğal Yaşam Parkı'nda aslan, maymun, yılan, deve kuşu gibi birçok hayvan türünü yakından görme imkanı buluyor. AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel Muhammed Salih Hartum Sudan Güncel Haberler

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