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UNICEF: Sudan'daki iç savaşta 6 ayda 300'den fazla çocuk öldü veya yaralandı

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UNICEF, Sudan'daki iç savaşta bu yılın ilk 6 ayında 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini veya yaralandığını, çoğunluğun İHA saldırılarından etkilendiğini açıkladı. Örgüt, taraflara sivillerin korunması ve insani yardım koridorlarının açılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da devam eden iç savaşta bu yılın ilk 6 ayında, 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi.

UNICEF'in konuya ilişkin açıklamasında, çatışmaların son dönemde özellikle Kordofan, Darfur ve Mavi Nil eyaletlerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, çoğunluğu insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle yılın ilk 6 ayında 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği veya yaralandığı belirtildi.

Çatışan taraflara sivillerin ve sivil altyapıların korunması, insani yardım koridorlarının hızlı ve engelsiz şekilde açılması ve çocukların zarar görmemesi için tüm önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.

Ayrıca, açıklamada görüşüne yer verilen UNICEF Sudan Temsilcisi Sheldon Yett ise "Çocuklar acımasız bir şiddet, yerinden edilme ve yoksunluk sarmalının ortasında kalmıştır." ifadesini kullandı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de yerinden edildi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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