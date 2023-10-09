Suça Sürüklenen Çocukların Hırsızlık Olayı Yüzde 70 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, 2021 yılına göre yüzde 20,5 oranında artarak 2022 yılında 601 bin 754 oldu. Bu olaylarda çocukların 259 bin 106'sı mağdur olarak, 206 bin 853'ü kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla, 100 bin 490'ı bilgisine başvurma amacıyla, 16 bin 499'u hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan olması sebebiyle, 12 bin 684'ü kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 122'si ise bu nedenlerin dışında kalan nedenlerden güvenlik birimlerine geldi veya getirildi. 206 BİN 853 OLAY Suça sürüklenme nedeni ile geçen yıl güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı 206 bin 853 olayın yüzde 37,8'si yaralama, yüzde 25,2'si hırsızlık, yüzde 4,5'i uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,2'si pasaport kanununa muhalefet suçu, yüzde 4,1'i tehdit suçundan oluştu. Suça sürüklenen çocuklar, isnat edilen suç türü dağılımında 78 bin 268 yaralama, 52 bin 84 hırsızlık, 9 bin 304 uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak olayına karıştı.

SUÇLARIN 3'TE 2'Sİ YARALAMA, HIRSIZLIK, UYUŞTURUCU

Çocuklara isnat edilen suçların 3'te 2'sini yaralama, hırsızlık ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak oluşturdu. Verilere göre; suça sürüklenen çocukların karıştığı olay sayısı, 2014'ten 2023'e kadar 117 bin 486'dan 206 bin 853'e yükseldi. Yaralama olayına karışan çocuk sayısı, 2014'te 45 bin 211, 2022'de 78 bin 268 oldu. Suça sürüklenen çocukların hırsızlık olayı da 9 yılda yüzde 70 yükselişle 30 bin 498'den 52 bin 84'e yükseldi. Hırsızlık suçu isnat edilen çocukların sayısı, 2014'te 30 bin 498, 2015'te 36 bin 942, 2016'da 44 bin 260, 2017'de 42 bin 532, 2018'de 43 bin 596, 2019'da 43 bin 102, 2020'de 34 bin 809, 2021'de 36 bin 134, 2022'de 52 bin 84 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl 6 bin 867 kız, 45 bin 217 erkek çocuk, hırsızlık olayına karıştı.

UYUŞTURUCUDA 9 YILIN EN FAZLASI

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak olayına karışan çocuk sayısı 2014'te 8 bin 855, 2015'te 7 bin 624, 2016'da 9 bin 19, 2017'de 9 bin 30, 2018'de 8 bin 294, 2019'da 7 bin 656, 2020'de 5 bin 718, 2021'de 6 bin 748, 2022'de 9 bin 304 olarak kayıtlara geçti. Uyuşturucu madde kullanımı ile alım ve satımına yönelik suç isnat edilen çocukların karıştığı olaylar, geçen yıl en yüksek sayıya ulaştı.