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SUBÜ 2023-2024 Akademik Yılı Mezunları Diplomalarını Aldı

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2023-2024 Akademik Yılı mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törende öğrenciler Filistin'e destek mesajları taşıdı. Rektör Sarıbıyık, mezunlara başarılar diledi ve hayallerinin peşinden koşmalarını öğütledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2023-2024 Akademik Yılı mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

SUBÜ'den mezun olan 2 bin 829 öğrenci için Esentepe Yerleşkesi'ndeki Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen tören, kortej geçişiyle başladı.

Öğrenciler, "Tüm kalbimizle masum Filistin halkına özgürlük", "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" ve "Bu başarıyı 293 gündür soykırım altındaki Filistinli masum çocuklara armağan ediyoruz" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Programda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrencileri zorlu yolda gösterdikleri emek ve gayretleri için kutladı.

Öğrencilerin başarısında emeği geçenlere teşekkür eden Sarıbıyık, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığınız yıllarda sadece bilgi ve beceri edinmekle kalmadınız. Aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim kurma ve takım çalışması yapma gibi birçok önemli yetkinliği de kazandınız. Sizler artık iş dünyasının aradığı nitelikli mezunlarsınız. Üniversitemizin başarıyla uyguladığı '+1 Eğitim Modeli' sayesinde iş hayatına bir adım önde başlıyorsunuz."

"Hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin"

Sarıbıyık, başarıya ulaşmak için tutkulu, azimli ve çalışkan olunması gerektiğini vurgulayarak, yeni mezunlara şöyle seslendi:

"Hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Engeller karşısında asla pes etmeyin, aksine onları aşmak için daha da çok çalışın. Bilin ki; sizler dünyanın iyiliği için Türkiye'yi temsil edecek insanlarsınız. Yaratıcılığınızı kullanın, yenilikçi fikirler üretin, kendinize inanın ve gayrete sarılın. Bunu yapmaya mecburuz."

Filistin'de yaşam ve eğitim hakları elinden alınan öğrenciler bulunduğuna işaret eden Sarıbıyık, İsrail'in zulmünü en güçlü şekilde lanetlediklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra dereceyle mezun olan öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ile veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Sakarya Rektör Eğitim Güncel Haberler

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