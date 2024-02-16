Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi (SUBÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, gelecek döneme ilişkin hedeflerini paylaştı.

Rektörlük görevinin ikinci dönemine "4 yılda 4 ana hedef" sloganıyla başladıklarını belirten Sarıbıyık, hedefleri arasında "Eğitim ve AR-GE", "Dijital Dönüşüm", "Yeni OSB-MYO" ve "Yeni Kampüs" başlıkları olduğunu kaydetti.

Sunumunun ardından Sarıbıyık, farklı alanlarda yaptıkları çalışmalarla ödüle layık görülen akademisyen ve idari personele ödüllerini verdi.

Genel kurulda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan da üniversitede 96 ülkeden 3 bin 843 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ise Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2023 İzleme Raporu'nda üç başlıkta ilk beşte yer aldıklarını, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) izleme programını ise başarıyla tamamladıklarını ifade etti.