Haberler

Suat Kılıç: Kenan Şener'in Gözaltına Alınması Hukukun Olağan Uygulamalarına Aykırıdır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınmasının hukukun olağan uygulamalarına aykırı olduğunu belirterek gazetecilere yönelik gözaltıların gözdağına dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Kenan Şener'in gözaltına alınması hukukun olağan uygulamalarına aykırıdır. Gazetecilere yönelik gözaltılar gözdağına dönüşmemelidir" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıç, "İncirlik Üssü'nden yapılan canlı yayını; uyarı öncesi sonlandırdığı, yayın sırasında herhangi bir iniş kalkış faaliyeti olmadığı ve nihayetinde kamuoyundan özür de dilendiği halde ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınması hukukun olağan uygulamalarına aykırıdır. Gazetecilere yönelik gözaltılar gözdağına dönüşmemelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya

Hamaney sonrası taht kavgası! Asker ve din adamları karşı karşıya
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı

Komşuda tüm uçuşlar askıya alındı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı

ABD tarihinde ilk kez kullanıldı
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya

Hamaney sonrası taht kavgası! Asker ve din adamları karşı karşıya
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira'yı mat etti

Kendisini şimdiki ''Ferdi'' yapan hocasını üzdü