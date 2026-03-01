Suat Kılıç: Kenan Şener'in Gözaltına Alınması Hukukun Olağan Uygulamalarına Aykırıdır

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Kenan Şener'in gözaltına alınması hukukun olağan uygulamalarına aykırıdır. Gazetecilere yönelik gözaltılar gözdağına dönüşmemelidir" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıç, "İncirlik Üssü'nden yapılan canlı yayını; uyarı öncesi sonlandırdığı, yayın sırasında herhangi bir iniş kalkış faaliyeti olmadığı ve nihayetinde kamuoyundan özür de dilendiği halde ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınması hukukun olağan uygulamalarına aykırıdır. Gazetecilere yönelik gözaltılar gözdağına dönüşmemelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA