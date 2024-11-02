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Suat Dirhemci, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi

Suat Dirhemci, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Haberler
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AK Parti Söğütlü İlçe Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi'nde Suat Dirhemci yeniden başkan olarak seçildi. Kongrede siyasetçiler konuşma yaptı ve Dirhemci, katılımcılara teşekkür etti.

Ak Parti Söğütlü İlçe Başkanlığına Suat Dirhemci tekrar seçildi.

Ak Parti Söğütlü İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Kongrede, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, konuşma yaptı.

Daha sonra tek listeyle gidilen kongrede AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Dirhemci, yeniden seçildi.

Dirhemci, katılımcılara teşekkür ederek, ilçe için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
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