Su firması kuryesi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Su firması kuryesi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Ergün Ayaz - Güncel
 - Güncelleme:
Su firması kuryesi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde su firması kuryesi Ali Güdücü, su götürdüğü binanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Su firması kuryesi Ali Güdücü, su götürdüğü binanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Güdücü, itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi Kent Konut-1 Sitesi'nde meydana geldi. Bir su firmasında çalışan Ali Güdücü, sipariş götürdüğü binanın asansörünü kullandığı sırada asansör arızalanıp 3'üncü katta durdu. Ali Güdücü, kabini açtığı sırada asansör yarım kat daha çıktı. Asansör iki katın arasında kalırken, Güdücü kapısı açık kalan asansörden suları teslim etti. Güdücü, asansör kabininden çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu asansör boşluğuna düştü. Su siparişini veren vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Güdücü'yü asansör boşluğundan çıkardı. Ağır yaralanan Güdücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel

İtfaiye Kocaeli su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title