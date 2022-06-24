Su firması kuryesi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Su firması kuryesi Ali Güdücü, su götürdüğü binanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Güdücü, itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi Kent Konut-1 Sitesi'nde meydana geldi. Bir su firmasında çalışan Ali Güdücü, sipariş götürdüğü binanın asansörünü kullandığı sırada asansör arızalanıp 3'üncü katta durdu. Ali Güdücü, kabini açtığı sırada asansör yarım kat daha çıktı. Asansör iki katın arasında kalırken, Güdücü kapısı açık kalan asansörden suları teslim etti. Güdücü, asansör kabininden çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu asansör boşluğuna düştü. Su siparişini veren vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Güdücü'yü asansör boşluğundan çıkardı. Ağır yaralanan Güdücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.