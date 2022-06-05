Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik - Haberler

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Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik

Demirören Haber Ajansı - Eser Pazarbaşı - Güncel
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Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik

ADANA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli su altı polisleri, Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik çalışması yaptı.

ADANA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli su altı polisleri, Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik çalışması yaptı. Yaklaşık 20 dakika suyun altında kalan ekipler, göl tabanından otomobil lastiği, plastik ve cam şişe gibi çok sayıda atık çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Seyhan Baraj Gölü kıyısı ve su altında temizlik çalışma başlattı. Su altı polisleri, sabahın erken saatlerinde Menderes Adası'ndan göle girdi. Yaklaşık 20 dakika suyun altında kalan ekipler, göl tabanından otomobil lastiği, plastik ve cam şişe gibi çok sayıda atık çıkardı. Ekiplerin su altındaki çalışması aksiyon kamerasıyla görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı / Eser Pazarbaşı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Seyhan Baraj Gölü su Güncel Haberler

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