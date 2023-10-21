Stoltenberg'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Orta Doğu'daki durumu ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu görüştüklerini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Orta Doğu'daki durumu ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu görüştüklerini bildirdi.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Erdoğan ile terörizm ve Orta Doğu'daki durumu ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Terörle mücadele edilmesi ve sivillerin korunmasında mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasından duyduğunu memnuniyeti belirterek, Erdoğan ile görüşmesinde İsveç'in NATO'ya katılımı konusunu da değerlendirdiklerini bildirdi.