İsveç'te "Nekbe Günü" yürüyüşü yapıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları simgeleyen Nekbe'nin 78. yılında düzenlenen anma yürüyüşünde binlerce kişi, Gazze'deki savaş suçlarının durdurulmasını talep etti. Göstericiler Filistin bayrakları ve pankartlarla yürürken, Yahudi Antisiyonist İttifakı temsilcisi Nekbe'nin okullarda öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı nedeniyle anma yürüyüşü düzenlendi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını talep etti.

Göstericiler, Filistin bayrakları ile "Siyonist rejimin Filistin'deki soykırımını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye destek veren Yahudi Antisiyonist İttifakı (JIPF) Dernek Temsilcisi Jonathan Key, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği işgal hareketinin 7 Eylül'de başlamadığını, 80 yıl önce başladığını söyledi.

Nekbe'nin tarihsel önemine dikkati çeken Key, bu konudaki farkındalık eksikliğini "Nekbe'nin adeta yer altında kalmış, gizli bir tarih muamelesi görmesi ve hepimizin bunu internetten kendi çabalarımızla araştırıp öğrenmek zorunda kalması skandaldır. Bu konu, tıpkı Holokost ve tarih kitaplarında yer alan diğer tüm önemli olaylar gibi okullarda müfredatın bir parçası olarak öğretilmelidir. Bu gerçek, artık daha fazla gizlenemez. Umuyorum ki, dünya, Filistinli insanların onlarca yıldır çektiği bu acıları artık idrak edebilir." sözleriyle eleştirdi.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi.

Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam yaptı ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş
