Kadın doktor, avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! O anlar kamerada

İstanbul Kağıthane’de nöroloji doktoru olduğu öğrenilen 29 yaşındaki A.Ö.K., erkek arkadaşının yaşadığı binanın 4’üncü katındaki terastan düşerek ağır yaralandı. Ağaca çarptıktan sonra kaldırıma savrulan genç doktorun yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay, 14 Mayıs Perşembe günü saat 07.00 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Gaziosmanpaşa’daki bir hastanede nöroloji doktoru olarak görev yapan A.Ö.K., gece saatlerinde avukat olan erkek arkadaşı Özgür Y.’nin evine gitti. Evde henüz bilinmeyen nedenle ikili arasında tartışma çıktığı öne sürüldü. Tartışma sırasında A.Ö.K.’nin yere cam bardak attığı iddia edildi.

TERASTAN DÜŞTÜ

Bir süre sonra uyuyan çiftin sabah alarm sesiyle uyandığı öğrenildi. İddiaya göre kısa süre sonra A.Ö.K., binanın 4’üncü katındaki terastan aşağı düştü. Önce bina yanında bulunan ağaca çarpan genç doktor, ardından kaldırıma savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Ağır yaralanan kadın doktor, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Entübe edilen A.Ö.K.’nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan genç doktorun düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde A.Ö.K.’nin erkek arkadaşının bulunduğu binaya giriş yaptığı ve daha sonra teras katından düştüğü anlar yer aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı