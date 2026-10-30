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Stockholm'de Kur'an'a saldıran Sandberg'e nefret suçundan 3 bin kron ceza verildi

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Stockholm Bölge Mahkemesi, 2024'te Kur'an-ı Kerim'e saldıran aşırı sağcı Jade Sandberg'i nefret suçundan mahkum etti. Sandberg'e ertelenmiş hapis ve 3 bin kron adli para cezası ile Suç Mağdurları Fonu'na bin kron, savunma giderleri için devlete 17 bin kron ödeme cezası verildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2024 yılında Kur'an-ı Kerim'e saldırıda bulunan aşırı sağcı Jade Sandberg, nefret suçundan hüküm giydi.

Stockholm Bölge Mahkemesi, 2024 yılında Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakan ve kutsal kitaba hakaret eden 50 yaşındaki aşırı sağcı Jade Sandberg hakkındaki davayı karara bağladı.

Mahkeme, Sandberg'e nefret suçundan ertelenmiş hapis cezası verirken, günlük 100 kron üzerinden hesaplanan toplam 3 bin kron (yaklaşık 275 avro) adli para cezası ödemesine hükmetti.

Karar kapsamında Sandberg'in ayrıca Suç Mağdurları Fonu'na bin kron ödemesine ve kamusal savunma giderleri için devlete 17 bin kron (yaklaşık bin 500 avro) ödemesine karar verildi.

Sandberg, 2025'te Stockholm Camisi önünde gerçekleştirdiği provokasyon sırasında sarf ettiği "Sokaklarımızda Müslüman istemiyoruz" ifadesine ilişkin suçlamadan beraat etti.

Stockholm'ün Odenplan Meydanı'nda 24 Ağustos 2024'te aşırı sağcı Jade Sandberg, Kur'an-ı Kerim yakarak kitabı tekmelemişti. Provokasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından canlı yayımlayan Sandberg hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Kaynak: AA
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