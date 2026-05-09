İsveç'te yüzlerce kişi İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarını protesto etti

İsveç'in başkenti Stockholm'de, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen protestoda, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik hava saldırıları kınandı. Göstericiler, insani yardım talep eden pankartlar taşıdı ve İsveç hükümetinin silah satışlarına karşı durulmasını istedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze Şeridi ile Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Observatorielunden Parkı'nda toplananlar, İsrail'in Gazze'yi ve son haftalarda Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

Göstericiler, yürüyüş sırasında ellerinde Filistin, Lübnan ve İran bayraklarının yanı sıra "Sivilleri öldürmeyi durdurun", "Gazze'deki gıda ablukasına son verin" ve "Lübnan ile İran'a saldırıları durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesine ilişkin Yunanistan'ın pasif tutum sergilemesini ve uluslararası yükümlülüklerini göz ardı etmesini de kınadı.

Eyleme destek veren Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal politikasını Lübnan'a yaydığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail şu an Lübnan'ın yüzde 14'ünü işgal etmiş durumda. Gazze Şeridi'ni yarı yarıya küçülttüler ve insani yardımların girişini engelliyorlar. Dünya ise bu duruma sessiz kalıyor."

Feiler, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak bu yasaların İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra güçlünün zayıfa saldırmasını engellemek için çıkarıldığını hatırlattı.

İsveç hükümetine ve Avrupa'ya eleştiri

İsveç hükümetinden İsrail'e yönelik silah satışlarını durdurmasını talep eden Feiler, Avrupa ülkeleri arasında yalnızca İspanya'nın uluslararası hukukun yanında durduğunu belirterek İsveç'teki mevcut sağcı hükümetin politikalarını eleştirdi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş
