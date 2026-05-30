İsveç'te, Filistin ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail protesto edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan eylemciler, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'yi ve Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

Eylemciler "Gazze'de siviller öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun", "Gıda kıtlığına son verilsin" ve "Savaş istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve Lübnan'a yapılan hava saldırılarının durdurulmasını isteyen göstericiler, İsveç'in de İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

"Bir soykırım yaşanıyor"

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Lasse Söderber, AA muhabirine, Gazze ve Lübnan'da yaşananlara karşı uluslararası toplumun ve Batılı hükümetlerin sessizliğini eleştirdi.

Söderber, şu ifadeleri kullandı:

"Buradayım çünkü Lübnan'da ve Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Şiddetin boyutu, bombalamalar ve insanların aç bırakılmasıyla katlanarak büyüyor. Gerçek şu ki insanları aç bırakıyorlar, bombalıyorlar ve öldürüyorlar. İsveç hükümeti, Avrupa Birliği ve NATO bu durumun arkasında duruyor. Sessiz kalamayız. Hükümet rahat etmemeli, kimse arkasına yaslanmamalı. Herkes bu yaşananların hesabını sormalı."

İsveç'in dış politikasını da eleştiren Söderber, "İsveç; Filistin'deki soykırımın, Lübnan'daki durumun ve bölgedeki tüm bu sefaletin arkasında duruyor. Buna karşı sesimizi yükseltmeliyiz ve yükseltmeye de devam edeceğiz. Saldırıların bu yeni safhası başladığından beri meydanlardayız ve durmayacağız." diye konuştu.

"Herkes sokaklara çıkmalı"

Söderber, dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunarak, "Tüm ülkelerdeki herkes sokaklara çıkmalı, imza kampanyalarına katılmalı, soykırımı, emperyalizmi ve ırkçılığı durdurmak için elinden gelen her türlü faaliyeti gerçekleştirmeli." ifadelerini kullandı.