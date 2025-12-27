İsveç'te, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail protesto edildi

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesine karşı İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto düzenlendi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de başlayan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ni hedef almasına tepki gösterdi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Hemen ateşkese uyulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini istedi.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, Filistin özgür olana ve İsrail ateşkese uyana dek protestoyu sürdüreceklerine dair sloganlar attı.

"Değişim olana dek alanlardayız"

İsveçli aktivist Robin Nillson, AA muhabirine yaptığı açıklamada kalıcı barış sağlanana kadar gösteri yapmaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin politikalarını eleştiren Nillson, "Büyük bir insani kriz ve kitlesel ölümler yaşanmasına rağmen henüz somut bir değişim görmüş değiliz." dedi.

Nillson, Netanyahu'nun gönüllü olarak değil uluslararası baskıyla ateşkese imza attığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Değişim umuduyla bugün yine buradayız. Bazı medya organlarında yer alan, savaşın 2026 yılının sonuna kadar sürebileceğine dair iddialar korkutucu. Mevcut tablonun değişmemesi durumunda önümüzdeki yıl da kitlesel protestolara ve sivil itaatsizlik eylemlerine kararlılıkla devam edeceğiz."